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Aktüel Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Aktüel

Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-03 02:50:24 -
Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Karayip ve Orta Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, vaka sayısı ve ölümler artmaya devam ediyor.

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Karayipler'deki ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 9 artarak, 2 bin 117'ye, vaka sayısı da 622 artarak 113 bin 350'ye yükseldi.

- Guatemala'da ölü sayısı 3 bin 267 oldu

Orta Amerika ülkelerinden Guatemala'da, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 6 artarak 3 bin 267'ye, vaka sayısı da 681 artarak, 93 bin 90'a ulaştı.

Panama'da ise 19 kişinin daha salgın nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 406, vaka sayısı da 620 artışla 113 bin 962 oldu.

Kosta Rika'da da, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 13 artışla 930'a, vaka sayısı 1001 artışla 77 bin 829'a yükseldi.

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