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Gündem Karayılan, terör örgütündeki SİHA, MİT ve uzman çavuş korkusunu itiraf etti! PKK'nın son çırpınışları
Gündem

Karayılan, terör örgütündeki SİHA, MİT ve uzman çavuş korkusunu itiraf etti! PKK'nın son çırpınışları

PKK’nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, örgütün medya yapılanmasına dün yaptığı açıklamada, özellikle Türkiye’nin güçlü istihbaratı karşısında zora düştüklerini, SİHA ve uzman çavuşların da örgütün belini kırdığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:17:00 - 2020-09-01 11:29:33
Karayılan, terör örgütündeki SİHA, MİT ve uzman çavuş korkusunu itiraf etti! PKK'nın son çırpınışları

 Göksel Çağlav  Ankara 

Her geçen gün tükenen terör örgütü PKK’nın sözde Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan, örgütün medya yapılanmasına dün yaptığı açıklamada, özellikle Türkiye’nin güçlü istihbaratı karşısında zora düştüklerini, SİHA ve uzman çavuşların da örgütün belini kırdığını itiraf etti. Eli kanlı katil, düştükleri zor durumu “Şu an her yerde operasyon var. Bundan bir süre önce Amed’de vardı; Cudi’de vardı; yine Marinos’ta vardı; şimdi Serhat’ta var. Zaten bir yerde bir gerilla görse, onu imha edebilmek için milyonlarca doları gözden çıkarıyorlar. Fakat biz de yer yer düşmanın istifade edebileceği boşluklar bırakıyoruz” itirafında bulundu.

Karayılan, bir taraftan Türkiye’yi Batıya şikayet etmeye çalışırken diğer taraftan da korkularını dile getirmeye devam ediyor. Eli kanlı katilin uzman çavuşlar korkusunu itiraf ettiği ve uzman çavuşların bellerini büktüğünü dile getirdiği açıklamasında, “Bütün Kürt gençlerinin ve de genç kızlarının uzman çavuşların Kürt halkının celladı olmak için profesyonel asker olduğunu görmelidir. Bunlar kiralık katildirler. Para için Kürt gençlerini katletmeye gelmişler. Neyin uzmanı olmuşlar? İnsan öldürmenin uzmanı olmuşlardır. O zaman bir Kürt gencinin onlarla arkadaş olması veya bir Kürd’ün onlara merhaba vermesi bile günahtır. Onlardan uzaklaşmak ve onları toplumdan tecrit etmek gerekir. Aynı zamanda bunlara toplumu düşürme görevi de verilmiştir. Bunların görevi sadece dağda savaşmak değildir” dedi.

Bütün yollar tıkandı

Karayılan’ın konuşmalarını değerlendiren Güvenlik ve Strateji Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise şunları söyledi: “Bebek katilleri son zamanlarda kaçıp canını kurtarma taktiğini kullanmaktadır. İHA ve SİHA’larımızın 7/24 gözetleme, takip, kontrol ve imha yetenekleri ile örgütün kayıpları her geçen gün artmaktadır. Yeni koruganlı nöbet ve gözetleme kuleleri ve güvenlik duvarlarının da etkisi ile örgütün tüm yolları tıkanmıştır. Yeniden kadrolaşma şansını yitiren örgüt, dağılma noktasına gelmiştir. Yurtiçinde olduğu gibi Suriye ve Irak’taki operasyonlarla örgütün nefes alma alanı da elinden alınmıştır. Örgüt artık kendisini besleyen siyonist devletlerden destek istemekte ve Türkiye’yi uluslararası kamuoyuna şikayet cüretine girmiştir.”

 

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Ermeni dölleri sizi gidi sonunuz geldi Müslüman kürt kardeşlerimizi paravan olarak kullanamayacaksınız artık.Pkk kuruluş paçavrası 1. madde. pkk markıst,leninist ateist ve dinsiz bir partıdır.ben demiyorum kendileri diyor şimdi bir müslüman kürt kardeşim bunlara nasıl inanabilirki.
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Mikail okuroğlu

BİİZNİLLAH belanızı buluyor bitiyorsunuz ALLAH CC BELANIZI BULUN...
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