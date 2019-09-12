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Karaveli, “Vatandaşa hizmete her zaman hazırız”

Zonguldak İl Genel Meclisi, Eylül ayı toplantılarında komisyonlara havale edilen Çaycuma Havaalanının sermaye artışıyla ilgili, çalışmalara devam ediyor.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:00
Karaveli, “Vatandaşa hizmete her zaman hazırız”

Zonguldak İl Genel Meclisi, Eylül ayı toplantılarında komisyonlara havale edilen Çaycuma Havaalanının sermaye artışıyla ilgili, çalışmalara devam ediyor.


Konu ile ilgili olarak Çaycuma Havaalanını ziyarette bulunan İl Genel Meclis Başkanı ve Üyeleri Havaalanı Müdürü Hasan Özşahin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep Kahya, Avrupa Zonguldaklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Karakulak ile değerlendirmeler ve Havaalanı ile ilgili planladıkları çalışmalar, bölge ile ilgili görüş alışverişinde bulundular.


Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Zonguldak İl Genel Meclis Başkanı Necdet Karaveli “İl Genel Meclisimize Eylül ayı içinde gelen teklif üzerine Havaalanımız ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün de burayı ziyaret ederek sermaye artışı ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Çaycuma ve Bölge için Havaalanı çok önemli bir amaca hizmet etmektedir. Zonguldak İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi buranın sürdürülebilir hizmet edebilmesi için fedakarlık yapmaya her zaman devam etmiştir. Aynı zamanda Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi ile bağlantılı olarak gelecek zamanda daha da önemli hale geleceği mutlaktır. Bu bağlamda Bartın ve Karabük illerimizin de burada ki havaalanının daha reel anlamda geliştirilmesi ve dönüştürülmesi için bizimle beraber hareket etmeleri gerekmektedir. Yurt dışında yaşayan yada Türkiye’nin diğer illerine ulaşım sağlamada halkımıza hizmet etmeye her zaman varız.Biz Zonguldak İl Genel Meclisi olarak bütün bu yaptığımız ve yapacak olacağımız gerekli şeyleri yapmaya her daim hazırız. Bütün bunların yanında insanlarımıza hizmet noktasında herhangi bir kâr gözetmeden hizmet etmeye devam edilecektir.Çözüm noktasında bu havaalanının sürdürülebilir olması için gerekli pist uzatılmasının en kısa zamanda yapılması gerekmektedir. Bu noktada ki temennimiz tekrar söylemek istiyorum, Bartın ve Karabük illerimizin Zonguldak’ımız ile beraber hareket etmesi gerekmektedir” dedi.


Yapılan görüşmelerin ardından incelemelerine devam eden il Genel Meclis Üyeleri havaalanından ayrıldılar.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:00
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