Karavan hayali olanlar dikkat: 1200 kişi 50 milyon TL dolandırıldı!

Manisa'da faaliyet gösteren ve Nazmi Kılıç'ın sahibi olduğu 'NK Karavan' şirketi çeşitli fuarlarda stantlar açıp talep toplamaya başladı.

Şirket 65 bin ila 150 bin lira arasında değişen 'çekme karavanlar'ın ücretinin yarısını kapora olarak peşin aldı. Bu yılın ocak ve şubat aylarında paraları toplayan firma, karavanları yaz aylarında teslim etme taahhüdü verdi. Ancak karavanların hiçbiri teslim edilmedi. Firmanın bayileri kapanınca mağdurlar suç duyurusunda bulundu.

İCRA İŞE YARAMIYOR

Posta'da yer alan habere göre; Mağdurlardan Suat Dündar, "24 Şubat’ta 50 bin lira peşin verdim, 24 Haziran’da teslim olacak şekilde bir sözleşme yaptık. O tarih gelince 1.5 ay öteleme yaptılar. 1.5 ay daha bekledik, bu sırada fabrika kapandı. ’Başka fabrikaya geçilecek’ dendi. O fabrikada da bir faaliyet yok ve yıkım kararı varmış" diye konuştu. Bir başka mağdur Volkan Adalar ise "Şubat ayında anlaşma yaptık, 10 Ağustos’ta aracımız bize teslim edilecekti. Avukatlar icraya gitti, haczedilecek bir şey yoktu" dedi.

FİRMANIN MAL VARLIĞI YOK

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu "Firmanın mal varlığı yok, içi boşaltılmış. İcra yoluyla sonuç alabilmeleri mümkün gözükmüyor. Bize başvuran yüzlerce insan var, 1200 kişi kapora yatırmış. Rakam 50 milyon liranın üzerinde" dedi. Firma sahibi Nazmi Kılıç ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Karavanları teslim edeceğim. Para iadelerini de yapacağım çok az kaldı, bekleyin" diye konuştu.