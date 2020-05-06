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Spor

Karatede 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde online kata turnuvası yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:33:20 -
Karatede 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde online kata turnuvası yapılacak

ANKARA (AA) - Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde online kata turnuvası düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, ümitler ve gençler kategorisindeki sporcuların evlerinden katılabileceği ve Youtube'dan canlı yayınlanacak turnuvanın birinci tur maçlarının 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.

İkinci tur maçlarının 17 Mayıs Pazar günü düzenleneceği turnuvada, final müsabakalarıysa 19 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcuların, 13 Mayıs Çarşamba gününe kadar başvuruda bulunabileceği kaydedildi.





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