Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Pandemideki olumsuzluğu katayla olumlu hale çevirmek istiyoruz"

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, pandemideki olumsuzluğu katayla olumlu hale çevirerek yola devam etmek istediklerini belirtti.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası için kente gelen Delihasan, AA muhabirine, kata sayesinde diğer branşlara göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini avantajlı geçirdiklerini söyledi.

Katanın bireysel ve takım olarak da yapılsa temassız, insanların birbirine değmediği ve mesafenin olduğu bir yarışma şekli olduğunu aktaran Delihasan, "Şu anda bunun avantajını pandemi sürecinde çok iyi kullandık ve kullanmaya da devam ediyoruz. Bursa'da yaptığımız Gençler 21 Yaş Altı Kata Şampiyonası'nda bunu gördük. Dünyada bir ilk oldu. Pandemiden sonra dünyada ve Türkiye'de yapılan ilk salon şampiyonası oldu." diye konuştu.

Sakarya'da gerçekleştirilen şampiyonanın da takım halinde yapıldığını aktaran Delihasan, şunları kaydetti:

"Yine burada sporcular arasında katayı çizerken 1,5 metre mesafeyi koruyoruz. Sahaya geldiklerinde giriş ve çıkışlarda çok ciddi önlem alıyoruz. Ayak dezenfektanından el dezenfektanına, ateş ölçerinden maskesine kadar her şeye dikkat ediliyor. Antrenman yapacakları bölümleri de her takım için ayırdık. Kimse kimseye karışmadan, mesafeyi koruyarak sporcuların antrenman yapabilme imkanlarını sağladık. Turnuvalar bittiğinde arada salonları havalandırıp temizlik yapıyoruz. Daha sonra tekrar öbür grubu alıyoruz. Antrenörlerle yaptığımız görüşmede müsabakaları biten sporcuların hemen madalya törenini yapıp salonda ve salon etrafında oluşacak yoğunluğu engellemek için tedbirler alıyoruz."





- "Spor salonlarımız nefes aldı"





Esat Delihasan, sporcuların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Karatenin kata avantajını sonuna kadar kullanıyoruz, diğer branşlardan bizi ayıran da bu avantaj oldu. Fırsatları doğru kullanırsanız doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. İnşallah biz de pandemideki olumsuzluğu katayla olumlu hale çevirmek istiyoruz." dedi.

Kulüplerin pandemi sıkıntısını aşabilmesi için yarışmaların olması gerektiğini vurgulayan Delihasan, katanın kendilerine bu imkanı fazlasıyla sağladığına dikkati çekti.

Antrenmanların da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığını aktaran Delihasan, "3 aylık sürecin ardından spor salonlarımız nefes aldı. Kapanma aşamasına gelen salonlar, bu yarışmalar (kata) sayesinde sporculara ve velilere güven verdi. Yeniden dönüşler oldu, o açıdan önemsiyoruz." şeklinde konuştu.



