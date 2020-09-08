  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Pandemideki olumsuzluğu katayla olumlu hale çevirmek istiyoruz"
Spor

Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Pandemideki olumsuzluğu katayla olumlu hale çevirmek istiyoruz"

"Sporcular arasında katayı çizerken 1,5 metre mesafeyi koruyoruz. Sahaya geldiklerinde giriş ve çıkışlarda çok ciddi önlem alıyoruz. Ayak dezenfektanından el dezenfektanına, ateş ölçerinden maskesine kadar her şeye dikkat ediliyor" - "Kapanma aşamasına gelen salonlar, bu yarışmalar (kata) sayesinde sporculara ve velilere güven verdi. Yeniden dönüşler oldu, o açıdan önemsiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:04:04 -
Karate Federasyonu Başkanı Delihasan: "Pandemideki olumsuzluğu katayla olumlu hale çevirmek istiyoruz"

SAKARYA (AA) - ONUR ORHAN - Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, pandemideki olumsuzluğu katayla olumlu hale çevirerek yola devam etmek istediklerini belirtti.

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası için kente gelen Delihasan, AA muhabirine, kata sayesinde diğer branşlara göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini avantajlı geçirdiklerini söyledi.

Katanın bireysel ve takım olarak da yapılsa temassız, insanların birbirine değmediği ve mesafenin olduğu bir yarışma şekli olduğunu aktaran Delihasan, "Şu anda bunun avantajını pandemi sürecinde çok iyi kullandık ve kullanmaya da devam ediyoruz. Bursa'da yaptığımız Gençler 21 Yaş Altı Kata Şampiyonası'nda bunu gördük. Dünyada bir ilk oldu. Pandemiden sonra dünyada ve Türkiye'de yapılan ilk salon şampiyonası oldu." diye konuştu.

Sakarya'da gerçekleştirilen şampiyonanın da takım halinde yapıldığını aktaran Delihasan, şunları kaydetti:

"Yine burada sporcular arasında katayı çizerken 1,5 metre mesafeyi koruyoruz. Sahaya geldiklerinde giriş ve çıkışlarda çok ciddi önlem alıyoruz. Ayak dezenfektanından el dezenfektanına, ateş ölçerinden maskesine kadar her şeye dikkat ediliyor. Antrenman yapacakları bölümleri de her takım için ayırdık. Kimse kimseye karışmadan, mesafeyi koruyarak sporcuların antrenman yapabilme imkanlarını sağladık. Turnuvalar bittiğinde arada salonları havalandırıp temizlik yapıyoruz. Daha sonra tekrar öbür grubu alıyoruz. Antrenörlerle yaptığımız görüşmede müsabakaları biten sporcuların hemen madalya törenini yapıp salonda ve salon etrafında oluşacak yoğunluğu engellemek için tedbirler alıyoruz."


- "Spor salonlarımız nefes aldı"


Esat Delihasan, sporcuların sağlığının her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, "Karatenin kata avantajını sonuna kadar kullanıyoruz, diğer branşlardan bizi ayıran da bu avantaj oldu. Fırsatları doğru kullanırsanız doğru sonuçlar elde edebilirsiniz. İnşallah biz de pandemideki olumsuzluğu katayla olumlu hale çevirmek istiyoruz." dedi.

Kulüplerin pandemi sıkıntısını aşabilmesi için yarışmaların olması gerektiğini vurgulayan Delihasan, katanın kendilerine bu imkanı fazlasıyla sağladığına dikkati çekti.

Antrenmanların da Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapıldığını aktaran Delihasan, "3 aylık sürecin ardından spor salonlarımız nefes aldı. Kapanma aşamasına gelen salonlar, bu yarışmalar (kata) sayesinde sporculara ve velilere güven verdi. Yeniden dönüşler oldu, o açıdan önemsiyoruz." şeklinde konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki kaymakam görevden alındı
Gündem

İki kaymakam görevden alındı

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görev..
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı