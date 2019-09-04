Karate 1 Premier Lig'de beşinci etap Japonya'da Başkent Tokyo'da 6-8 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi, 10 erkek ve 6 kadın sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Karate 1 Premier Lig'de sezonun beşinci etabı 6-8 Eylül tarihlerinde Japonya'da yapılacak. Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren milliler, başkent Tokyo'daki müsabakalara 10 erkek ve 6 kadın sporcuyla çıkacak. Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig müsabakalarına 79 ülkeden, 649 karateci katılacak. Tokyo'daki organizasyonda madalya müsabakaları 8 Eylül Pazar günü yapılacak. Karate 1 Premier Lig'de Türkiye’yi temsil edecek sporcular ve sıkletleri şöyle: Kadınlar: Ferdi Kata: Dilara Eltemur

Kumite 50 kilo: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Merve Çoban

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu



Erkekler: Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Burak Uygur

Kumite 75 kilo: Erman Eltemur, Murat Öz, Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Uğur Aktaş

Kumite +84 kilo: Alparslan Yamanoğlu

Takım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir











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