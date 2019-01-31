Karatay'dan Erdoğan'a çağrı: 18 yaşına kadar yasaklansın

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, beslenme ve gıda konusunda yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği Karatay, yine çarpıcı uyarılarda bulundu. NTV canlı yayınına katılan Karatay, hazır ürünler ve gazlı içeçeklerdeki mısır şurubu şekeriyle ilgili uyarılarını bir kez daha tekrar etti. Karatay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı.

Mısır şurubuna karşı uyardı

Nişasta bazlı şeker ve mısır şurubunu zararlarını anlatan Karatay, "Pakete giren hiçbir şeyi yemeyin diyoruz. Vücutta bütün hastalıkları başlatabiliyor. En başta mısır şurubu şekeri tansiyonu yükseltiyor. Tip 2 şeker hastalığını başlatıyor. Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasını başlatıyor. Böbreklerde idrar söken tüpleri tahrip ediyor. Beyin için damarlarda darlıklar meydana getiriyor kolon dediğimiz bağırsaktan kanserojen etkisi yapıyor, obeziteyi başlatıyor." dedi.

Erdoğan ve Koca'ya gazlı içecek çağrısı

"Mısır şurubu dediğimiz sıvı olan şekerli gazlı içeçekler, bu çocukların alkolü" diyen Karatay, konuşmasına böyle devma etti: "Onun için ben burada Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Sağlık Bakanı'mıza sesleniyorum. 18 yaşına kadar yasaklanması lazım. Alkol nasıl yasak satılmıyor. Bunun da yasaklanması lazım. Eğer gençlerimizin ve çocuklarımızın bebeklerimizin sağlığını düşünüyorsak. Gerçi kantinlerde bunu kaldırdılar."

"Çok seviyorum tatlı krizim var" diyenler için Karatay, şöyle konuştu: "Şekerden vazgeçmek yok. Eğer öyle hissediyorlarsa bilin ki metabolik bozukluk var. Bağırsaklarda bozukluk var. Bağırsaklardaki düşman bakteriler bunu istiyor. Metabolizmayı düzeltmekte fayda var.

Mısır şurubu şekeri farkında olmadan kullanılıyor. Dondurma, çikolata, gazlı içeçeklere konuyor, meyve sularında da var. Dört türlü tad alma duygumuz var. Acı, tatlı, tuzlu ve ekşi. Mısır şurubu kullanıla kullanıla meyve şekeri dediğimiz fruktoz da buna dahil dilimizde beşinci tad alma duygusunu geliştirdi. Bunu Japonlar gösterdi adı Umami. Umami diger 4 tad alma duygusunu bastırıyor. Onun için siz şeker tatlı ihtiyacını gidermeye çalışıyorsunuz. "

Gıda endsütrisinde kullanına fruktozu anlatan Karatay, "insan vücudu enerji olarak kullanamıyor. Kalori hesabı yok. Dolaşıma girer girmez toksit olduğu için hemen karaciğere gönderiyor yağlanmasını başlatıyor." diye konuştu.

Mısır şurubu 7 kat daha zararlı

"Bağımlılıktan nasıl kurtulabiliriz?" sorusuna Karatay, şu yanıtı verdi: "Dildeki dört duyumuzu reset etmemiz lazım. Bunu da reset eden kristal kaya tuzu. Kaya tuzunu bir bardak suya koyup azıcık eritip içebiliriz. Sabah akşam gargara yapabiliriz. Bu yavaş yavaş birden bire olmuyor.

İkincisi ondan uzaklaşıyoruz. Şeker zehir mısır şurubu ondan 7 kat daha fazla tehlikeli. Babam şeke hastası olduğu zaman annem bize çocukluğumuzda şeker vermedi. Şekerli kahve içemem. Alışınca damak tadı da öyle."

"Doğal hayvansal yağlardan korkmayın"

Karatay son günlerdeki yağ oranlarındaki düznlemeye de değindi: "Doğal hayvansal yağdan korkmayın. Hastalıkları önleyen vücut direncini artıran yağlardır. Doğal yağlardan korkmayacağız. Ama trans yağlar çok tehlikeli. Yani margarin yağlardan uzak duracağız."