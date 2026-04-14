Karatay Belediyespor futbolda namağlup şampiyon

2025-2026 futbol sezonuna ilçeyi ve kulübü en iyi şekilde temsil etme hedefiyle yola çıkan Futbol A Takımı, etkili performansını Play-Off müsabakalarına da taşıyarak yenilgi yüzü görmeden sezonu zirvede tamamladı. Karatay temsilcisi, azimli ve kararlı mücadelesini sürdürerek önümüzdeki sezon Süper Amatör Küme’de de ilçeyi gururlandırmayı hedefliyor.

A TAKIMDAN NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK HİKAYESİ

Konya Amatör Küme 2025-2026 Futbol Sezonu Hüseyin Şahin 1. Amatör Küme’de mücadele eden Futbol A Takımı, oynadığı 10 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Rakip ağlara 38 gol bırakan başarılı ekip, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü. 35 gollük averajıyla dikkat çeken Futbol A Takımı, normal sezonda grubunu lider tamamlayarak Play-Off oynama hakkı kazandı.

Play-Off aşamasına sırasıyla As Yıldızspor’u 6-1, İhsaniye Gençlerbirliği’ni ise 3-1 mağlup ederek hızlı bir başlangıç yapan yeşil siyahlılar, grubunun son karşılaşmasında karşılaştığı Akkisespor ile 0-0 berabere kaldı ve namağlup unvanını koruyarak şampiyonluğa uzandı.

Sezon boyunca ve Play-Off’larda ortaya koyduğu mücadele, disiplin ve takım ruhuyla sahada farkını ortaya koyan A Takımı, başarılarına bir yenisini ekleyerek sadece Karatay’ın değil, Türk futbolunun gelişimi noktasında umut vermeyi sürdürüyor. Karatay Belediyespor Kulübü altyapısında yetişen gençler, Türk futbolunun geleceği olma yolunda ilerliyor.

KILCA: KARATAY’DAKİ SPORTİF YATIRIMLARIMIZ MEYVESİNİ VERMEYE DEVAM EDİYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyespor Kulübü Futbol A Takımı’nın şampiyonluğunu kutlayarak, bu başarılarının ilçede sporun gelişimi için atılan adımların bir sonucu olduğunu belirtti.

Başkan Hasan Kılca, altyapı yatırımlarının meyvelerini vermeye başladığını belirterek, Türk futboluna değer katan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Başkan Kılca, “Altyapımızda yetişen gençlerimizi en iyi şekilde geliştirerek, sadece bugün değil yarın da Türk futboluna değer katan bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istiyoruz. Bu doğrultuda başta Konyaspor olmak üzere ülkemizin farklı kulüplerinde forma giyen, sahada karakteri, disiplini ve yeteneğiyle örnek olan sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başkan Kılca, sözlerini şöyle tamamladı: “En büyük arzumuz; 42 numaralı formayı sadece bir rakam değil, bir aidiyet ve kimlik sembolü haline getirerek, farklı takımlarda mücadele eden futbolcularımızın sırtında gururla görmek ve bu başarı hikâyesini büyütmektir. Altyapıdan zirveye uzanan bu yolculuğun daha nice başarılarla taçlanacağına inanıyoruz. Emeği geçen futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve kulüp yönetimimizi kutluyorum. Karatay Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteğimizi sürdürecek, gençlerimizin her alanda gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”