"Karasularımıza yaklaşan İsrail denizaltısını uzaklaştırdık"

Cezayir donanması, geçtiğimiz hafta ülkenin karasularının hemen dışında bir İsrail denizaltısı tespit etti.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Dolphine tipi bir İsrail denizaltısı, bölgede eğitim amaçlı bir seyir füzesi testi gerçekleştirmek istedi.

Ancak denizaltının Cezayir donanmasınca tespit edilmesi üzerine, Cezayir'e ait iki denizaltı bölgeye giderek İsrail denizaltısını uzaklaştırdı.

Olayın, 29-30 Eylül tarihlerinde, Cezayir bölgede bir donanma tatbikatı düzenlediği sırada meydana geldiği ifade edildi.

Cezayir donanmasınca tespit edilen İsrail denizaltısının, tespit edildikten sonra "görevinin sona erdiğini ve bölgeden ayrılacağını göstermek üzere" su yüzüne çıktığı ve bölgeyi terk ettiği ifade edildi.

Son dönemde bölgede İsrail Fas ile ilişkilerini güçlendirirken, Cezayir-Fas ilişkileri de hızlı bir şekilde geriliyordu.

Olayın bölgedeki tansiyonu artırabileceğinden endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News