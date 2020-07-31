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Aktüel

Karasu sahilleri bayramın ilk gününde vatandaşların akınına uğradı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 18:20:11 -
Karasu sahilleri bayramın ilk gününde vatandaşların akınına uğradı

SAKARYA (AA) - Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki sahilleri doldurdu.

Sarı taneli kumuyla ilgi gören sahillerin bulunduğu 60 bin nüfuslu ilçede, tatilcilerin de gelmesiyle yoğunluk yaşandı.

Vatandaşlar, mavi bayraklı Sahil Park ve 32 Evler plajlarında suyun keyfini çıkardı.

Sakaryalıların yanı sıra tatilini geçirmek için İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'dan da pek çok kişi ilçeyi tercih etti.

Pansiyon ve otellerin doluluk oranları yüzde 100'e ulaşırken, yaşanan hareketlilik kent esnafını da sevindirdi.

Aileleriyle sahillere gelen çocuklar da gün boyu kumda oynayıp denize girdi.


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