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Sosyal Medya Kararsız seçmen bu seçimde kime oy verecek? Sosyal medyada viral olan o cevap
Sosyal Medya

Kararsız seçmen bu seçimde kime oy verecek? Sosyal medyada viral olan o cevap

Yeniakit Publisher
2024-02-23 14:53:00 - 2024-02-23 14:58:35

Bir sokak röportajında aklı karışık, kararsız bir vatandaşın seçimlerle ilgili yaptığı yorum sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye 31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimlere hazırlanıyor... Bu kapsamda birçok sokak röportajı yapan muhabir, vatandaşların nabzını tutuyor.

Sokak röportajında konuşan bir vatandaş kararsız seçmenin kime oy vereceğine güzel bir örnek oldu. Lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, parti olarak ise CHP'yi desteklediğini söyledi. Diğer partileri bilmediğini belirten vatandaş, en güçlü muhalefetin CHP olmasını istediğini belirtti. Muhabirin İBB adayı olarak CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nu AK Parti'nin ise Murat Kurum'u gösterdiğini söylemesi üzerine vatandaş, iki adayı da tanımadığını belirterek Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini söyledi. Siyasetten hiç anlamadığı belli olan vatandaşın sözlerinden de kimse bir şey anlamadı. Genç kadının konuşması sosyal medyada viral oldu?

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