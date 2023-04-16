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Siyaset Kararlarını duyurdular: Seçimlerde Erdoğan'ı destekliyoruz
Siyaset

Kararlarını duyurdular: Seçimlerde Erdoğan'ı destekliyoruz

Yeniakit Publisher
2023-04-16 09:49:00 -
Kararlarını duyurdular: Seçimlerde Erdoğan'ı destekliyoruz

Azerbaycan Meclisi'nde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğini yaptığı "Yeni Azerbaycan Partisi", 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini bildirdi.

Azerbaycan Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkanı ve Genel Başkanvekili Tahir Budakov ve beraberindeki heyet Türkiye'ye geldi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte basın açıklaması yapan heyet, toplantıda 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiklerini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde, Balkan ülkelerinin temsilcileri Türkiye'ye gelmiş ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı desteklediklerini deklare etmişti.

125 üyeli Azerbaycan Meclisi'nde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) 72 milletvekiliyle temsil ediliyor. Aliyev, 9 Şubat 2020'de yapılan Meclis seçimlerini geçerli oyların yüzde 58'ini alarak kazanmıştı.

 
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Yorumlar

gercekler acıkca ortada

herkes erdoğana düşman olmus gitsinde nasıl giderse gitsin sağcısı solcusu fetöcüsü pkklısı bölücüsü amerika avrupa ermenistan yunanistan iran say say bitmiyor .demekki bu kadar bileşeni bir araya getirdiyse birilerinin cıkarına dokunmustur
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