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Medya

Kararını verdi... Ahmet Hakan havlu attı

Hıncal Uluç’un, dünkü yazısındaki eleştirilere ne cevap vereceği merak edilen Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kısa ve öz bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 10:10:00 -
Kararını verdi... Ahmet Hakan havlu attı

Hıncal Uluç’un, dün Sabah gazetesinde yayınlanan eleştirilerine nasıl cevap vereceği merak edilen Ahmet Hakan, havlu attı

Uluç, Ahmet Hakan’ın, Genel Yayın Yönetmeni olmasından sonra hayali düşmanlar yaratıp saldırmaya başladığını, çalakalem yazdığını ve eleştirilerinde ipin ucunu kaçırdığı savunmuştu. Bu yazı üzerine, mesleğiyle ilgili ilkesel kararlar aldığını duyuran Ahmet Hakan, Uluç’a teslim oldu. Hakan, “Hıncal Uluç’un lafının üzerine laf söylememeye karar verdim” dedi.

Ortalığı karıştıracak sözler! Hıncal Uluç Ahmet Hakan'ı yerden yere vurdu
Ortalığı karıştıracak sözler! Hıncal Uluç Ahmet Hakan'ı yerden yere vurdu

Medya

Ortalığı karıştıracak sözler! Hıncal Uluç Ahmet Hakan'ı yerden yere vurdu

 

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