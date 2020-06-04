Kararını verdi... Ahmet Hakan havlu attı
Hıncal Uluç’un, dünkü yazısındaki eleştirilere ne cevap vereceği merak edilen Ahmet Hakan, bugünkü yazısında kısa ve öz bir açıklama yaptı.
Hıncal Uluç’un, dün Sabah gazetesinde yayınlanan eleştirilerine nasıl cevap vereceği merak edilen Ahmet Hakan, havlu attı
Uluç, Ahmet Hakan’ın, Genel Yayın Yönetmeni olmasından sonra hayali düşmanlar yaratıp saldırmaya başladığını, çalakalem yazdığını ve eleştirilerinde ipin ucunu kaçırdığı savunmuştu. Bu yazı üzerine, mesleğiyle ilgili ilkesel kararlar aldığını duyuran Ahmet Hakan, Uluç’a teslim oldu. Hakan, “Hıncal Uluç’un lafının üzerine laf söylememeye karar verdim” dedi.