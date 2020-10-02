Kararın açıklanmasına saatler kala Türkiye AB'ye resti çekti!

Dün başlayan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim görüşülecek

AB’nin Yunanistan ile Güney Kıbrıs'ın zorlaması ile yaptırım kararı alıp almayacağı bugün belli olacak.

Kritik karar öncesi Türkiye’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters’a konuşan Dışişleri'nden üst düzey yetkili önemli açıklamalarda bulundu.

“Bizi etkilemez”

Zirvede Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yaptırım kararı almasının, Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçirmeyeceğini belirten Dışişleri yetkilisi "AB yaptırımları uygularsa bu bizi caydırmayacaktır. Aksine bu kararlılığımızı daha da artıracak. Yaptırım kararı Avrupa Birliği adına olumsuz bir duruş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan diyalog için görüşmeler gerçekleştirdiği bu süreçte AB’nin alacağı yaptırım kararının uzlaşma çabalarını baltalayacağını ifade eden Türk yetkili "Yaptırımlar doğru yol değildir. Hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.