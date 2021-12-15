Kararan lavabo nasıl temizlenir? Koku nasıl giderilir?

Lavabolar mutfak içerisinde ya da banyoda en çok kullanılan ve en çok kirlenen bölümler. Paslanmaz çelik ya da mermer olması fark etmez, zaman içerisinde lavaboların yapıldığı malzemeye göre kararma ya da sararma yaptığı görülebilir.

Kararan lavabo nasıl temizlenir?

Günlük hayatımız içerisinde en çok ilgi gerektiren yerlerden birisi lavabolardır. Eğer bu kararma problemi var ise;

İlk olarak temizlenecek bölgeyi bulaşık maddelerinden temizlemeli ve soğuk su ile yıkamalısınız.

Temizlik işlemi için soda, bulaşık deterjanı ve çamaşır suyunu bir kaba koymalısınız. Bu karışımı bir sünger yardımı ile tabana ve lavabonun duvarlarına ovarak uygulamalısınız. Bu işlemden sonra 10 dakika kadar beklemelisiniz. Tahliye deliğinin de temizlenmesine dikkat edin. Kullanacağınız süngerin sert tarafını kullanın. Sonrasında bol su ile yıkayın. Ek bir yöntem olarak farklı bir yerde kaynattığınız suyu lavaboya dökün. Tüm bu işlemlerin ardından pamuklu bir bez yardım ile lavabonuzu kurulayın. Bu işlem kalan pasların temizlemesine yardımcı olacaktır.

Paslanmaz çelik, emaye, porselen ve kompozit malzemeden yapılmasına göre farklı temizlik teknikleri uygulanması gerekiyor.

Paslanmaz çelik lavabo

Günümüzde mutfak lavaboları için en çok tercih edilen malzemelerden birisidir. Uzun süre kullanımında mutlaka kararmaların olacağı bu tür yapılarda temizlik için öncelikle Soda, Sirke, Kabartma Tozu ve ağartıcı kullanılmalıdır. Bu temizlikte sirke kullanmak gerekecektir. İşlemin ardından 20 dakika kadar beklemelisiniz. Eğer bu işlem yeteri temizliği sağlamadıysa kabartma tozunu sünger ile birlikte kullanabilirsiniz. Süngerin kalın tarafı daha etkilidir ve istediğiniz parlaklığa daha kolay ulaşabilirsiniz.

Emaye lavabo

Temizliği en zor olan lavabolardan birisidir. Temizlikte aşındırıcı etkisi olmayan malzemeleri kullanmayı tercih etmelisiniz. Bu tür malzemeleri temizlemek için en basit yöntem bulaşık suyu ve çamaşır sabununu bir kabın içinde karıştırarak hafif bir sünger yardımı ile lavaboya sürmek olacaktır. İşleminizin ardından temiz bir su ile temizlemelisiniz.

Porselen lavabo

Temizliği için evlerinizde bulunan soda ve sirke ile bir karışım hazırlamalısınız. Bir sünger yardımı ile tüm yüzeye bu karışımı özenli bir şekilde uygulayın. Kararma olan noktaya bir miktar dökmeniz daha etkili olacaktır. Suyla durulayarak istediğiniz parlaklığa kavuşabilirsiniz.

Kompozit lavabo

Temizliği için kesinlikle asit, alkali ve aseton kullanılmamalıdır.Ilık su yardımı ile bu malzemeyi lavabonuzda uygulayabilirsiniz. Klorlu bir türü lavabolarda kullanabilirsiniz. Uyguladıktan sonra 15 dakika beklemeli e ılık bir su ile durulamalısınız.

Lavabodan gelen koku nasıl giderilir?

*Lavabo kokusu karbonat ve sirke kullanılarak giderilebiliyor. Akla ilk gelen bu yöntemde öncelikle lavabo deliklerinin üzerini kapatacak şekilde yarım ya da bir su bardağı karbonat boşaltmanız gerekiyor.

*Kötü lavabo kokusu için, yaklaşık yarım bardak karbonatı lavaboya dökün ve beyaz sirke ile ovalayın. 20 dakika bekletin ve sıcak suyla yıkayın.