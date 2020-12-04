  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karara uymayan 28 Şubat'ın Sisi'si Seyhan Soylu, hapse atıldı
Gündem

Karara uymayan 28 Şubat'ın Sisi'si Seyhan Soylu, hapse atıldı

28 Şubat darbesinin sivil aktörlerinden olan Sisi lakaplı travesti Seyhan Soylu, şarkıcı Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı için hapse atıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 18:29:00 -
Karara uymayan 28 Şubat'ın Sisi'si Seyhan Soylu, hapse atıldı

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında dört günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen 28 Şubat Post Modern Darbe'nin  Sisi lakaplı Seyhan Soylu, dün akşam cezaevine girdi.

Yeşim Salkım, travesti Seyhan Soylu ve travesti Murat Övüç’ün kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararı, şahısların paylaşım yapmasını da engelliyordu.

Soylu'nun Salkım’a yönelik paylaşımlar yapmayı sürdürmesi üzerine Salkım yeniden mahkemeye başvurdu.

Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda Soylu’ya uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ve paylaşım yaptığı gerekçesi ile dört günlük hapis cezası verdi.

Soylu’nun avukatı bu karara müvekkilinin Salkım’ı değil, başka iki kadını ima ettiğini öne sürerek itiraz etti. Ancak mahkeme Soylu’nun avukatının yapmış olduğu savunmayı reddetti.

Soylu, dün Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soylu, adliye girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Susturma kararına uymadığım için zorlama hapsi alındı. Çok da önemli değil. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam" dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sizofren savar

MODERN , LAİK , ÇAĞDAŞ , CANDAŞ , ATATURKCU YAŞAM FELSEFESİ...
  • Yanıtla

Murat

Ayhan olmuş Seyhan
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye, S. Arabistan'ın hamlesine izin verdi
Ekonomi

Türkiye, S. Arabistan'ın hamlesine izin verdi

Türkiye ile yakın ve sıcak temas kurmaya başlayan Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketine Rekabet Kurumu tarafından yatırım o..
Almanya'dan ABD'ye skandal Türkiye çağrısı
Gündem

Almanya'dan ABD'ye skandal Türkiye çağrısı

Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye karşıtı sk..
Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı
Gündem

Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı

Türkiye'nin enerji ithal ettiği şirkete gizli bilgileri sızdıran Gürcan Ö. yaptığı skandalları itiraf etti.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay