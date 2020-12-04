Karara uymayan 28 Şubat'ın Sisi'si Seyhan Soylu, hapse atıldı

Şarkıcı Yeşim Salkım'ın aldırdığı tedbir kararına uymadığı gerekçesiyle hakkında dört günlük 'tazyik hapsi' cezası verilen 28 Şubat Post Modern Darbe'nin Sisi lakaplı Seyhan Soylu, dün akşam cezaevine girdi.

Yeşim Salkım, travesti Seyhan Soylu ve travesti Murat Övüç’ün kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararı, şahısların paylaşım yapmasını da engelliyordu.

Soylu'nun Salkım’a yönelik paylaşımlar yapmayı sürdürmesi üzerine Salkım yeniden mahkemeye başvurdu.

Mahkeme yaptığı yargılama sonucunda Soylu’ya uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ve paylaşım yaptığı gerekçesi ile dört günlük hapis cezası verdi.

Soylu’nun avukatı bu karara müvekkilinin Salkım’ı değil, başka iki kadını ima ettiğini öne sürerek itiraz etti. Ancak mahkeme Soylu’nun avukatının yapmış olduğu savunmayı reddetti.

Soylu, dün Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soylu, adliye girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Susturma kararına uymadığım için zorlama hapsi alındı. Çok da önemli değil. Kendinize iyi bakın. Tek üzüldüğüm nokta köpeğimden ayrılmam ve sevgilimle özgürce yazışamayacak olmam" dedi.