Karar yazarı hükümete saldırdı! 'Türkiye iyi yönetilmiyor'

Yerel seçimlerden sonra kurulacağı iddia edilen yeni parti iddialarına bir yenisi de Ahmet Davutoğlu'na başbakanlığı döneminde danışmanlık yapan Karar gazetesi yazarı Etyen Mahçupyan'dan geldi.

TV5'e konuk olan Mahçupyan, kendisine yöneltilen "Yeni bir siyasi oluşum var mı?" sorusuna şu cevabı verdi;

"Türkiye iyi yönetilmiyor"

"Bu arayışlar şu anda var ve olmaması kaçınılmaz. Çünkü Türkiye iyi yönetilmiyor. İyi yönetilmediği herkes tarafından görülüyor. İyi yönetemediği için kaybetme ihtimali olan iktidar, alanı daraltarak ancak bununla başa çıkabileceğinin farkında. Alanı daraltma yöntemi olarak da beka meselesini kullanıyor. Ama bu da gözüküyor. Bunun da gerçeklikle ilişkili olmadığını AK Partililer de biliyor.

Seçim sonucu bazılarını çok ilgilendiriyor

Bu seçimlerin sonucu bazılarını çok ilgilendiriyor. Her partinin muhaliflerini ilgilendiriyor. Ama en büyük gerginlik AK Parti'de, muhafazakar tabanda. İyi bir örnek gördüler, ilk 10 senesi AK Parti'nin. Onu görmeselerdi belki aldatılabilirlerdi. Şimdi hem iyi bir örnek gördüler, hem iyi örneği biliyorlar. Şu anda olanla mukayese ediyorlar. Şu anda olanın ahlaki açıdan da önemli olduğunun farkındalar."