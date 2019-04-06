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Seçim 2019 Sayfası

Karar verildi... Hepsi yok edilene kadar sürecek!

MİT ve TSK koordinesinde yürütülen Pençe Hava Harekatı, PKK’ya ağır darbe indiriyor. Rıza Altun ve ekibinin vurulmasıyla örgütün Avrupa bağı kesilirken, dağ kadrosunu da korku sardı. Hedefte Karayılan, Bayık ve Kalkan gibi elebaşları olan harekat, tüm lider kadro temizlenene kadar sürecek.

06 Nisan 2019 Cumartesi 07:05
Karar verildi... Hepsi yok edilene kadar sürecek!

Türkiye’nin 2017’den itibaren önleyici mücadele konseptini devreye sokmasının ardından yurt içinde terörle mücadelede önemli başarı elde edildi. Bu kapsamda kırmızı ve gri listede aranan yurt içindeki elebaşları teker teker etkisiz hale getirildi, daha sonra da sınır ötesine geçildi. Irak’ın kuzeyinde kurulan 16 yeni üsle birlikte sayı 20’ye çıkarıldı. Hareket alanı daralan PKK’lı teröristler Kandil ile Sincar arasında sıkıştı.

Başlarını çıkaramıyorlar

Yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen mücadele ile PKK ağır kayıplar verdi, örgüte katılım da hayli azaldı. PKK’dan kaçışlar önemli ölçüde artarken, örgüt lojistik destekte zora düştü. Türkiye-Irak sınırı boyunca terör kampları yerle bir edilirken, elebaşları için Kandil güvenli liman olmaktan çıktı. Milli insansız hava araçlarının katkısıyla mağaralardan çıkan her terörist elebaşı nokta operasyonların hedefi oluyor.

İlk darbe 21 Mart’ta vuruldu

Lider avının terörle mücadeledeki başarıyı arttırması üzerine, başta Kandil bölgesi olmak üzere Irak’ın kuzeyi, yurtiçi ve gerektiğinde Suriye’nin kuzeyini de kapsayacak şekilde Pençe Hava Harekatı başlatıldı. MİT ve TSK koordinasyonunda yürütülen harekat kapsamında, 21 Mart’ta terörist elebaşlarının sağ kolları ve lider kadro unsurları olarak bilinen 4 terörist, Kandil içlerine düzenlenen hava operasyonuyla vuruldu.

Karayılan ve Bayık hedefte

30 Mart’ta yine değerli istihbarat desteğiyle Irak’ın kuzeyinde terörist unsurlara etkili hava harekatı düzenlendi. Pençe Hava Harekatı’nın hedefinde Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan gibi elebaşları var. Harekat kapsamında Kuzey Irak’taki teröristlerin Suriye’nin kuzeyine geçmeden imha edilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Pençe Hava Harekatı, önleyici mücadele konsepti kapsamında teröristlere indirilmiş en ağır darbe olacak.

Kaynak kesildi


Pençe operasyonu kapsamında 21 Mart’ta PKK’nın elebaşlarından Rıza Altun’u taşıyan araç vurulmuştu. Operasyonda örgütün Avrupa başta olmak üzere yurt dışı istihbaratını sağlayan ve batıdan gelen maddi desteği Kandil’e akıtan teröristler öldürülmüştü. Operasyondan ağır yaralı kurtulan PKK’lı Altun da takipte. Kaynaklar, bu operasyonun teröristlere lojistik ve kaynak desteğini de aksattığı bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 07:05
  1. pençe operasyonu
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