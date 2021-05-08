Karar için İstanbul bekleniyor! Real Madrid, Barcelona ve Juventus Avrupa kupalarından men edilecek

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ni kuran ancak daha sonra ligden ayrılan 9 kulübün cezasını kesti. Buna göre, Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen bu kulüplerin, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak. UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon euro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon euro ceza ödeyecek.

Disiplin soruşturması açıldı

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan üç kulüp bulunuyor. Real Madrid, Barcelona ve Juventus turnuvadan geri adım atmadı. UEFA bu üç kulüp için disiplin soruşturmasını başlattı.

Verilecek cezanın ne olacağı henüz net değil ancak İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Final bekleniyor

Cope'un haberine göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, üç kulübün cezalandırılması için İstanbul'daki finali bekliyor. Ceferin, İstanbul'da oynanacak finalin ardından bu üç kulübün ikişer yıl Avrupa'dan men edilmesi için teklif sunacak. Bu teklif kabul edilirse Real Madrid, Barcelona ve Juventus bir süre Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Gençlere yatırım

Ligden ayrılan 9 kulübe verilen cezanın ardından Ceferin'in açıklamalarına yer verilmiş ve şu ifadeler kullanılmıştı; "Bu para cezalarının hiçbiri UEFA tarafından tutulmayacak. Avrupa'daki gençlik futboluna yatırım yapılacak. Dokuz kulüp hatasını fark ederek Avrupa futboluna bağlılıklarını göstermek için harekete geçti. Ancak aynı şey, sözde Süper Lig'de kalan kulüpler için söylenemez. UEFA bu kulüplerle daha sonra ilgilenecek."