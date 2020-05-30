Karar Gazetesi'nden camilere karşı algı operasyonu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde son günlerde düşüşe geçti. Bazı günlerde küçük yükselişler görünsede genel hatları itibariyle salgın Türkiye'de kontrol altına alınmış durumda. Ancak AK Parti'ye karşı kurulan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ni desteklemesiyle bilinen Karar Gazetesi, bu ara yükseliş döneminde yaptığı haberde bir skandala imza attı.

Vaka artış haberine cami görseli

'Davutoğlucu' Karar Gazetesi, internet sitesi üzerinden günlük vaka sayısını haberleştirdi. Haberinde vaka artışının günlük olarak binin üzerine çıktığını belirten gazete, okuyucularına hissettirmeden bir algı operasyonuna girişti. Gazetenin sitesinde yayınlanan "Günlük koronavirüs tablosu açıklandı, Yeni vaka sayısı tekrar binin üstünde" başlıklı haberde koronavirüs tedbirleri kapsamında 74 gündür kapalı olan cami görseli kullanılarak vaka artışlarının sebebi camilerin açılmasıymış gibi gösterildi. Durumu fark eden vatandaşlar gazetenin algı operasyonuna sert tepki gösterdi.