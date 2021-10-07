Karar gazetesinden büyük utanmazlık! Sizin arabanızın üstünde tepinseler ne yapacaksınız?

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na borozanlığını üstlenen fondaş Karar gazetesi, yine büyük bir utanmazlığa imza attı.

Her konuda muhalefet etmeyi alışkanlık haline getirmiş gazete, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sözde protestoları da fırsat bildi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 4 Ekim'de sözde öğrenci olduğu iddia edilen kişiler Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü kesip, aracın üzerinde tepinerek zarar verdi. Çıkan olayları sonucunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karar gazetesi yine kendine yakışanı yaptı

Karar gazetesi ise Boğaziçi’ndeki provokasyonu ikiyüzlü bir bakış açısıyla duyurdu.

“Boğaziçi’nde öğrencilere yine tepki çeken yaklaşım, ‘rektörü protesto ettiniz’ gözaltıları” başlığıyla habere yer veren gazete, sadece pankart açan öğrencilerin fotoğraflarını paylaştı. Ancak gerçek çok farklıydı. Çıkan olaylarda eşkiya gibi Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracı önünü kesen bir grup, rektörün aracının üzerine çıkarak maddi zarar verdi. Kampüste terör estiren sözde öğrencileri ‘masum bir protesto yapan’ kişiler gibi lanse eden gazetenin ikiyüzlülüğü yine pes dedirtti.

Karar'a zor soru!

Karar gazetesinin utanmazlığı şu soruyu da akıllara getirdi; Aynı kişiler sizin binanızın önüne gelse ve yöneticilerinizin araçlarının üzerine çıkıp tepinse siz polise bile haber vermeden ‘ne var ki bunda’ deyip şikayetçi olmadan olayı kapatacak mısınız?