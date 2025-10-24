Karar açıklandı: Martı, E-Ulaşım Lisansını almaya hak kazandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne karşı açılan davada Danıştay, Martı’nın e-ulaşım lisansı alma hakkını kesin olarak onayladı. Böylece Martı’nın lisans sürecine ilişkin tüm yasal engeller kaldırılmış oldu.

İstanbul 7. İdare Mahkemesi daha önce Martı’yı haklı bulmuş, İBB’nin lisans vermeme kararını iptal etmişti ancak İBB’nin itirazları sonucu süreç Danıştay’a taşınmıştı. Yüksek Mahkeme de Martı lehine karar vererek şirketin lisans hakkını resmen tescilledi.

GELEEK GİRİŞİMLERE DE EMSAL OLACAK

Bu kararın ardından şirketin özellikle İstanbul’da elektrikli scooter ve e-bisiklet hizmetlerini genişletmesi bekleniyor. Bu karar aynı zamanda yerli girişim ekosistemi için de emsal niteliğinde bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararla birlikte İstanbul’da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günün heyecanıyla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay’ın da bizi haklı bulmuş olması son derece gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul’un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz."