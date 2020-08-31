  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı
Gündem

Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin il dışına izinsiz çıkmasını yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 09:31:00 -
Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle il bazlı çeşitli tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin izinsiz il dışına çıkmaları yasaklandı. 

İl dışına çıkanlar izin alacak

Alınan kararla kentte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan veya esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin il dışına çıkmamalarına, il dışına çıkma zorunluluğu olan durumlarda ise amirlerinden izin belgesi almalarına, şehir dışı dönüşleri sonrası ise evde en az 7 gün karantinada kalmalarına ve bu sürenin personelin yıllık izninden sayılmasına karar verildi.

Cezası var

Karara uymayarak izinsiz il dışına çıkan personele Umumi Hıfzısıhha Kurulu taraffından cezai müeyyide uygulanacağı ve kurumlarının disiplin soruşturması açarak adli işlem yapacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

istanblue

neden? sadece kamu personeline mi bulaşıyor bu virüs?
  • Yanıtla
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı
Gündem

Murat Övüç önce tokatlandı sonra yalvardı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle birçok kesimin tepkisini çeken Murat Övüç, Marmaris'ta bir vatandaş tarafından dövüldü. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı