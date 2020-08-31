Karar açıklandı! İl dışına çıkmaları yasaklandı

Son dönemde artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle il bazlı çeşitli tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, kentte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellerin izinsiz il dışına çıkmaları yasaklandı.

İl dışına çıkanlar izin alacak

Alınan kararla kentte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan veya esnek mesai nedeniyle idari izinde olan tüm personellerin il dışına çıkmamalarına, il dışına çıkma zorunluluğu olan durumlarda ise amirlerinden izin belgesi almalarına, şehir dışı dönüşleri sonrası ise evde en az 7 gün karantinada kalmalarına ve bu sürenin personelin yıllık izninden sayılmasına karar verildi.

Cezası var

Karara uymayarak izinsiz il dışına çıkan personele Umumi Hıfzısıhha Kurulu taraffından cezai müeyyide uygulanacağı ve kurumlarının disiplin soruşturması açarak adli işlem yapacağı belirtildi.