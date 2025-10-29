  • İSTANBUL
Karapınar’da yolda yangın paniği! Seyir halindeki otomobil küle dönmekten kurtuldu

Konya’nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay sırasında sürücü ve yolcuların zarar görmemesi sevindirirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Sandıklı Mahallesi, 132351. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.A. idaresindeki 42 AKS 394 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, araçtan dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark ederek aracını yol kenarına çeken sürücü Ş.A., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yanan araç söndürüldü.

 

 

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

