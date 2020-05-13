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Sağlık

Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından karantinaya alınan Karaağaç Mahallesinde dezenfekte uygulaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:47:24 -
Karantinaya alınan mahalle dezenfekte edildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Manisa Valiliği tarafından karantinaya alınan Karaağaç Mahallesinde dezenfekte uygulaması yapıldı.


Özel kıyafet, eldiven ve maske ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştiren Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri özellikle ortak kullanım alanları başta olmak üzere mahallenin her yerini dip bucak temizleyip, ilaçladıktan sonra dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.


Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, 14 günlük karantinaya alınan Karaağaç Mahallesinin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başta aşağıya dezenfekte edildiğini söyledi.


Mahalle Muhtarı Davut Parlak zor zamanda yanlarında oldukları için Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkürlerini iletti.

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