  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Karantinası biten 105 kişi ailelerine kavuştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Denizli’de yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 105 kişi, ailelerine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 16:22:39 -
Karantinası biten 105 kişi ailelerine kavuştu

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen ve Denizli’de yurtlarda 14 günlük karantina süresini tamamlayan Hataylı 105 kişi, ailelerine kavuştu.


Suudi Arabistan’dan getirilen Türk vatandaşları, çeşitli illerdeki yurtlarda 14 gün boyunca karantina altına alındı. 14 gün boyunca Denizli’deki yurtlarda kalan ve korona virüsle ilgili taramalarda herhangi bir sağlık sorununa rastlanmayan 105 kişi, memleketleri Hatay’ın Samandağ ilçesine ulaştı. İlçe girişinde aileler, yakınlarını sevinçle karşıladı.


Karantinayı tamamlayan bir vatandaş, "14 günlük karantina çok güzel geçti. AFAD ve Kızılay bizimle çok iyi ilgilendi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı