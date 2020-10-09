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Gündem Karantinadaki işçiye evde sağlık raporu
Gündem

Karantinadaki işçiye evde sağlık raporu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 nedeniyle karantinadaki çalışanlara filyasyon ekiplerinin evde düzenleyeceği raporların SGK tarafından otomatik olarak onaylayacağını belirterek, “Böylece karantinadaki çalışanlarımıza iş göremezlik ödeneklerini ödeyebileceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 01:39:00 -
Karantinadaki işçiye evde sağlık raporu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 tedavisi gören veya yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanlarının evden çıkmadan ve sağlık kurullarına gitmesi gerekmeksizin filyasyon ekiplerinin evde düzenlediği istirahat raporlarının SGK tarafından otomatik olarak işleme alınacağını duyurdu.

Ödenekleri ödenecek

Kovid-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporu ile ilgili süreci kolaylaştırdıklarını aktaran Selçuk, mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz."

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz" dedi.

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