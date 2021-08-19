Koronavirüs salgınında günlük vakalar 20 bin bandında seyrediyor. Hastalığa yakalanan ve karantinaya alınan kişiler hastaneye gitmelerine yönelik kısıtlamaların olup olmadığını merak ediyor.

Karantinadaki birinin hastaneye gitmesi yasak mı?

Karantinada olanların bir kısmı test vermek ya da durumları ağırlaşınca hastaneye nasıl gideceklerini, hastaneye gitmelerine yönelik bir kısıtlamanın bulunup bulunmadığını merak ediyor. Karantinada bulunan bir kişinin hastaneye gitmesi yasak değildi. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı’nın açıklaması şöyle: Sağlık ihtiyaçlarınız için her zaman sağlık kuruluşlarına başvurabilirsiniz. Bu başvuru sırasında maskenizi takmalı, diğer kişilerle sosyal mesafeyi korumalı ve sizinle temas edecek sağlık çalışanlarına durumunuzu bildirmelisiniz. Sağlık kuruluşuna varsa özel aracınızla gitmeli, yoksa 112 acil sağlık ekiplerinden yardım almalısınız.