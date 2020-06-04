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Aktüel

Karantinadaki babaanneye "torun" sürprizi

Antalya'da karantina uygulanan mahallede yaşayan 75 yaşındaki Lütfiye Yavuz, vatani görevini tamamladıktan sonra kendisini görmeye gelen torunuyla büyük mutluluk yaşadı - Bariyerlerin önünde torunuyla görüşen Yavuz: - "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzumu çok özlemiştim"

Yeniakit Publisher
2020-06-04 11:31:03 -
Karantinadaki babaanneye "torun" sürprizi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanan mahallede yaşayan 75 yaşındaki Lütfiye Yavuz, askerden terhis olan torununun sürpriziyle duygulandı.

Serik ilçesi Merkez Mahallesi 2104 Sokak'ta ikamet eden vatandaşlara, Kovid-19 kapsamında karantina süresinin bir hafta daha uzatıldığı tebliğ edildi.

Bu sırada, bariyerlerin arkasında vatani görevini tamamlayan Sebahattin Yavuz'u gören mahalle sakinleri, alkışlar eşliğinde "En büyük asker bizim asker" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

Polis ekipleri için kapının önüne çıktığında torununu gören Lütfiye Yavuz, bariyerlerin arkasındaki torununun sürpriziyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Babaanne Yavuz, "Yavrumu yarın bekliyordum ama şimdi geldi. Kuzumu çok özlemiştim." dedi.

Askerden dönen Yavuz da babaannesine sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Karantina kalktıktan sonra tekrar ziyarete geleceğim." ifadelerini kullandı.


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