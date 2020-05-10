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Aktüel

Karantinadaki annelere "Anneler Günü" sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 16:35:26 -
Karantinadaki annelere "Anneler Günü" sürprizi

ÇANKIRI (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Katar'dan getirilerek Çankırı'da yurtlarda karantinaya alınan annelere, Anneler Günü sürprizi yapıldı.

Katar'dan getirilen vatandaşların, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'nda 14 günlük gözlem süreci devam ediyor.

Yurt görevlileri, çocuklarından uzakta olan kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak onlara çiçek verdi.

Sürpriz karşısında duygulanan anneler, görevlilere teşekkür etti.


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