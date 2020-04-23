Karantina süresi dolan kadın polis ve sağlık çalışanlarına baklava ikramı

BİLECİK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, umre ziyareti sonrasında Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı yurdundaki karantinanın ardından Bilecik'teki evine dönen Zeliha Çelik, hazırladığı baklavayı polislere ve sağlık çalışanlarına ikram etti.

Eskişehir Gündüz Alp Öğrenci Yurdu'nda karantina sürelerinin sona ermesinin ardından evlerine dönen Cengiz ve Zeliha Çelik, karantina süresince kendilerine gösterilen ilgiye teşekkür etmek amacıyla polis ve sağlıkçı çalışanlara ikramda bulunmak istedi.

Zeliha Çelik'in hazırladığı baklavaları, oğlu Furkan Çelik kent girişinde görev yapan polis ve sağlık görevlilerine ulaştırdı.

Anne babasının isteğini yerine getirdiğini aktaran Furkan Çelik, şöyle konuştu:

"Anne ve babam umre dönüşünde 15 gün boyunca Eskişehir'de karantinada kaldı. Bu süre zarfında polis ve sağlık görevlilerin bir an olsun yurdun önünden ayrılmadığını söyleyen annem, eve döndükten sonra onlara tatlı yapmak istedi, biz de onlara hazırlanan tatlıdan ikram ettik."



