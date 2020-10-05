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Aktüel Karantina sürecinde evde kalanların tercihi kitap okumak oldu
Aktüel

Karantina sürecinde evde kalanların tercihi kitap okumak oldu

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt: - "Karantina sürecinde evde daha kaliteli zaman geçirmek isteyenler tercihini kitaptan yana kullandı" - "Özellikle karantina sürecinde on-line kitap satışları yüzde 100, çocuk kitap satışları yüzde 200 yükseldi"

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:11:26 -
Karantina sürecinde evde kalanların tercihi kitap okumak oldu

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Kurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde evde kalan insanların zaman geçirmek için tercihlerini kitap okumaktan yana kullandıklarını söyledi.

Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un olumsuz etkileri yanı sıra vatandaşlara güzel alışkanlıklar da kazandırdığını ifade etti.

İnsanların karantina sürecinde birçok yeni alışkanlık edindiğini, bunlardan birinin de kitap okumak olduğunu belirten Kurt, "Karantina sürecinde evde daha kaliteli zaman geçirmek isteyenler, tercihini kitaptan yana kullandı." dedi.

Kurt, bu önemli tercihin rakamlara da yansıdığını ifade ederek "Karantina günlerinin de içinde olduğu 2020'nin ilk 6 ayında Türkiye Yazarlar Birliği verilerine göre kitap üretiminde yüzde 21'lik artış oldu. Çocuk kitapları üretimi bir önceki yıla göre yüzde 33 arttı. Özellikle karantina sürecinde on-line kitap satışları yüzde 100, çocuk kitap satışları yüzde 200 yükseldi." diye konuştu.

- "İnsanlar 'eski dostları' kitapları hatırladı"

Kurt, karantina sürecinde insanların kitabı bir dost olarak gördüğünü ifade etti.

Çocukluğunda kitap okuma alışkanlığı kazananların sonraki yıllarda bu eski alışkanlıklarına dönmek istediğini dile getiren Kurt, "Karantina süreci insanların hayatın keşmekeşi içinde ihmal ettikleri eski dostları kitapları hatırlamalarına vesile oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kurt, okuma alışkanlığının çocukluktan kazanılması gerektiğini, kitaplara yer ve zaman ayrılan, kitabın konuşulduğu, okunduğu evlerde büyüyen çocukların daha farklı olduğunu dile getirdi.

Ebeveynlerin çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasında rol model olmasının da önemli olduğunun altını çizen Kurt, şunları kaydetti:

"Karantina sürecinde çocukları ile vakit geçiren anne babalar kitapları, çocukları bir oyalama aracı olarak ya da sadece okula gidemedikleri sürecin telafisi olacak akademik bilgi kaynağı olarak görmemelidirler. Çocuklarımıza okuma alışkanlığı kazandırmak için kitabın hem güzel vakit geçirme hem de bilgi kaynağı olduğu öğretilmelidir."

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