Karantina süreci tamamlanan vatandaşlar Batman'dan memnun ayrıldı

BATMAN (AA) - Irak'tan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Batman'daki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, memleketlerine uğurlanırken gösterilen ilgiden ve sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Türk vatandaşlarının yurt dışından tahliyesi sürüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat’tan Batman'a getirilen 285 Türk vatandaşının Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Batman Kız Öğrenci Yurdundaki 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü, Türk Kızılay Batman Şubesi ve yurt yönetimi tarafından her türlü ihtiyacı karşılanan vatandaşlar, otel konforunda ağırlandıkları yurttan memnun ayrılıyor.

Vatandaşların memleketlerine uğurlanmadan önce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ateşleri ölçüldü. Kovid-19 salgınına karşı bilgilendirici broşür verilen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

- "Koronavirüs vakası çıkmamasının sevincini yaşıyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, yaptığı açıklamada, 21 Nisan'da Irak'tan getirilen 285 Türk vatandaşını Batman'da misafir ettiklerini söyledi.

"Karantina sürecinde koronavirüs vakası çıkmamasının sevincini yaşıyoruz." diyen Özperk, vatandaşları memleketleri olan 33 ile uğurladıklarını aktardı.

Özperk, "Karantinada kalan vatandaşlarımız bize çok yardımcı oldular. Çünkü bir odada 14 gün kapalı kalmak çok kolay bir şey değil. Fakat vatandaşlarımız sabırla, metanetle bu duruma yaklaştılar. Biz de personelimizle misafirlerimizin rahatı için, ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ettik." diye konuştu.

Türk Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, misafir edilen 285 vatandaşın tüm öğünlerini, oruç tutanlar için de iftar ve sahurlarda yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirtti.

Bu süreçte zaman zaman misafirlere ikramlarının da olduğunu dile getiren Okçu, vatandaşlara koordineli şekilde hizmet sunduklarını aktardı.

Okçu, "Vatandaşlarımız da yaptığımız bu hizmetlerden memnun kaldılar. Biz de misafirlerimize hizmet etmekten onur duyduk." ifadelerini kullandı.

- "Allah devletimizden ve buradaki insanlardan razı olsun"

Konya'ya uğurlanan Türk vatandaşlarından Osman Nur, karantina sürecinin çok iyi geçtiğini söyledi.

Her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını ifade eden Nur, şöyle konuştu:

"Yurt yönetimi olsun, AFAD olsun, İl Sağlık Müdürlüğü personeli olsun 14 gün boyunca bize çok güzel davrandılar. Sağlık durumumuzu sürekli kontrol ettiler. Sürekli bizimle iletişim halinde oldular. Allah devletimizden ve buradaki insanlardan razı olsun."

Vatandaşlar daha sonra İl AFAD Müdürlüğünce tahsis edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.











