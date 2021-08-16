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Yerel Karantina ihlali yapan kadın belediye girişinde yakalandı
Yerel

Karantina ihlali yapan kadın belediye girişinde yakalandı

Karantina ihlali yapan 65 yaşındaki kadın fatura yatırmak için geldiği Karabük Belediyesi'nin girişinde yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:28:00 -
Karantina ihlali yapan kadın belediye girişinde yakalandı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kadın, Karabük Belediyesi girişinde yakalandı.

Fatura yatırmak için Karabük Belediyesine gelen Saniye Aydım'a (65) güvenlik görevlileri HES kodu sordu.

Aydım'ın karantinada olması gerektiğinin tespit edilmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Polis ekiplerince hakkında işlem yapılan Aydım, ambulansla evine bırakıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Aydım'ın karantinasının 18 Ağustos'ta sona ereceği anlaşıldı.

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