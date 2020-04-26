Karantina günlerinde çocuklarla iletişimin 5 yolu

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı esareti altına alan koronavirüs pandemisi insanlığı hiç alışık olmadığı bir yaşam tarzı icbar etti. Salgın nedeniyle evlerinde karantina uygulayan vatandaşlar, en çok çocuklarına bu durumu anlatmakta zorlanıyor. Karantina günlerinde çocuklarınızla doğru frekansta iletişim kurmanızı sağlayacak olan beş yöntemi sizler için paylaşıyoruz..

GÖZ GÖZE GELMEYE ÇALIŞIN

Gün içinde birçok kez çocuklar yanımıza gelip bir şeyler söylemek ister yada sorar. Bizler ise çoğu zaman geçiştiririz ve zamanla bu çocuk dinlenilmediğini fark eder ve soru sorma davranışını bırakır. Çocuğunuzu yarım saat bile olsa alın karşınıza ve ondan başka hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Böylelikle çocuk kendini değerli hissedecektir.

SUÇLAYICI DEĞİL KAPSAYICI OLUN

Çoğu zaman farkında olmadan çocuklara karşı suçlayıcı bir dil kullanıyoruz. Bu da onlarda öfke krizleri, inat ve çeşitli davranışlara yol açmaktadır. Bunun önüne geçmek ve çocuklarda suçluluk psikolojisini uyandırmamak için Ben Dili ‘ni kullanmalıyız. Örneğin ” Bıktım oyuncaklarını toplamaktan, evi çok kirletiyorsun” demek yerine ” Evi sürekli dağınık görmek beni üzüyor çünkü topladığım zaman yoruluyorum” demek daha idealdir. Çünkü unutmayın ki Ben Dili, sizin duygu ve düşüncenizi ifade eder. Bu da çocukta empati kurma becerisini geliştirir.

OYUN OYNAYIN

Çocuklarınız bu süreçte dışarıya çıkamıyor. Bu da onların oyun ihtiyacının giderilmemesi demek. Oysa br çocuk için her yer oyun alanıdır. Bu nedenle kısa da olsa evlatlarınızla oyun oynayın.

HAYAL KURUN

Çocukların hayal dünyası oldukça geniştir. Bir gün yer altında, bir gün uzay boşluğunda olduklarını söyleyebilirler. Çocuklarınızın hayallerini ifade etmesine izin verin. Hatta bu hayallere siz de ortak olun. Yemek yerken, salonda otururken, yolda yürürken bir düşünce atın ortaya ve beraber hayal kurmaya çalışın. Çocukların ne kadar sınırsız düşündüklerine inanamayacaksınız.

HİKAYE OKUYUN

Çocuklarınızla samimi ve etkin bir iletişim kurmanın en iyi yollarından biri de kitap okumaktır. Hikaye kitapları okumak çocukların hayal dünyasını ve konuşma becerilerini de geliştirecektir. Kitap seçerken dikkatli olmalı, çocuklara gerçek kahramanları anlatan ve onların hayal dünyasına, dillerine uygun eserler seçmeliyiz.