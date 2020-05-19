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Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 16:39:05 -
Karantina bölgesine kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısmi karantina uygulanan bölgeye, kanalizasyondan girmeye çalışırken mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi 2842 Sokak'taki kanalizasyon mazgalının altından gelen yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kanalizasyonda Aziz G'nin olduğu görüldü.

Olay yerine çağrılan Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, kanalizasyon kapağını açarak aşağıya merdiven uzattı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Aziz G'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aziz G'nin kısmi karantina altındaki Yeşildere Mahallesi'ne kanalizasyondan girmek isterken kaybolduğu, kokudan fenalaşınca da yardım istediği öğrenildi.

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