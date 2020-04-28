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Aktüel

Karantina altındaki Sindelli Mahallesi dezenfekte ediliyor

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 22 Nisan’da karantinaya alınan Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Sindelli Mahallesinin tüm sokakları, cami ve okul gibi ortak kullanım alanlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte etti.

2020-04-28 12:25:19 -
Karantina altındaki Sindelli Mahallesi dezenfekte ediliyor

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 22 Nisan’da karantinaya alınan Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı kırsal Sindelli Mahallesinin tüm sokakları, cami ve okul gibi ortak kullanım alanlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte etti.


Korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla Akhisar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 22 Nisan tarihinde Sindelli Mahallesi 14 gün süre ile karantinaya alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi de karantina kararının ardından mahalle de detaylı bir dezenfekte çalışması yaptı. Özel kıyafet, eldiven ve maske ile çalışan ekipler, mahallede tüm sokakları, cami ve okul gibi ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti. Yapılan dezenfekte çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Sindelli Mahalle Muhtarı Tunay Aytan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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