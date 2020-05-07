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Aktüel

Karantina altındaki ilçede sessizlik

Adıyaman’ın en büyük ilçelerinden Gölbaşı’nın karantina altına alınmasıyla ilçe sessizliğe büründü.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 14:59:15 -
Karantina altındaki ilçede sessizlik

Adıyaman’ın en büyük ilçelerinden Gölbaşı’nın karantina altına alınmasıyla ilçe sessizliğe büründü.


İlçeye bağlı Yeşilova, Aşağı Karakuyu ve Gedikli köyleri korona virüs (Covid-19) vakaları görülünce daha önce karantina altına alınmıştı. Bu köylerde karantina devam ederken, önceki gün Fatih ve Cumhuriyet mahallelerinde görülen yeni vakalar nedeniyle ilçe hıfzıssıhha kurulu, ilçe merkezinin tamamının karantina altına alınmasına karar verdi. 7 Mayıs Perşembe günü saat 24.00’ten itibaren 14 günlük karantina uygulaması başladı.


Konumu itibariyle Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş ilçelerini birbirine bağlayan kavşak konumunda bulunan Gölbaşı, bu yönüyle doğu ile batı arasındaki köprü olarak tabir ediliyor.


İlçeye giriş çıkışlara güvenlik güçleri izin vermiyor. Ancak ilçenin geçiş noktası olmasından dolayı iller arasındaki transit geçişlere izin veriliyor.


Karantina nedeniyle ilçede neredeyse hiç kimse sokağa çıkmıyor. Sessizliğe bürünen ilçe merkezinde eczane, fırın, manav, kasap ve marketler sabah 8.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak. Diğer iş yerleri ise kapalı olacak.


30 köy ve 3 beldesi bulunan ve yaklaşık 49 bin nüfusa sahip ilçede vatandaşların ihtiyaçlarını vefa sosyal destek ekipleri karşılayacak.

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