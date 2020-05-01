Karanlıkta uyumak kanserden koruyor!

Karanlıkta uyumanın sağlığa birçok faydası bulunuyor. Vücudun biyolojik saatini koruyup, doğal ritmini ayarlayan melatonin hormonu, ancak gece uyuma saatlerinde ve karanlıkta salgılanabiliyor. Uzmanlara göre karanlıkta uyumak, beynin melatonin hormonu salgılamasını sağlayarak kişiyi kanserden koruyor. Işıkta bu hormon salgılanmadığı için kanser hücreleri daha çabuk gelişiyor.

Melatonin hormonu saat 23.00 ile 05.00 arasında tam olarak salgılanıyor. Bu saatler arasında karanlıkta uyunduğunda hormon, hücreleri yeniliyor, bağışıklık sistemini düzenliyor. Vücudun biyolojik saatini koruyor, ritmini ayarlıyor. Üreme sistemini geliştiriyor. En önemlisi de kanserli hücrelere karşı koruma sağlıyor.

Melatonin hormonu sağlık için önemli

Uzmanlar, melatoninin beyindeki epifiz bezinden özellikle geceleri karanlık ortamda salgılanan bir hormon olduğunu söylüyor. Triptofan isimli bir maddeden elde edilen melatonin hormonunun temel görevi ise, vücudun biyolojik saatini ve ritmini ayarlamak. Melatonin üretimi, gecenin uzunluğu ile ilgili olarak sağlanıyor. Gece ne kadar uzarsa, üretim de o denli uzuyor. Karanlık fazın başlangıcında veya sonundaki ışık, melatonin üretimine engel oluyor. Işık kısa süreli de olsa yeterli şiddette ise, melatonin salınımını baskılıyor. Günlerin kısa olduğu kış mevsiminde melatonin üretimi artıyor, yaz günlerinde ise azalıyor.

Yaşam süresini uzatıyor

Depresyon hastalığında kortizol seviyesi yüksek ve melatonin seviyesi düşük bulunmuştur. Birçok depresyon ilacı, etkilediği beyin kimyasal maddeleri aracılığı ile melatonin salgılanmasını arttırıyor. Melatoninin bağışıklık sistemini olumlu etkileyerek stresi azalttığına, yaşam süresini artırdığına ve yaşlanma bulgularını azalttığına dair yapılmış çalışmalar da bulunuyor. Ayrıca melatonin, başta kanser olmak üzere hastalıklar üzerinde baskılayıcı etki yapıyor.

Gece çalışan kadınlarda melatonin salgılanması azaldığı için, gündüz çalışanlara göre meme kanseri gelişimi oldukça fazla bulunmuştur. Gece çalışılan yerlerde, karanlık ortamların aydınlatılması ve bu nedenle melatonin düzeyinin baskılanması ile de kanser riski artmaktadır.

Görme engellilerin kansere daha az yakalanması bu durumu destekliyor. Bu sebeple çocukların gece kesinlikle ışıkta uyutulmaması gerekiyor.

Sağlığınız için bunlara dikkat edin!

- Gece mutlaka karanlık bir ortamda uyuyun.

- Gece lambası kullanmamaya özen gösterin. Mutlaka kullanılması gerekiyorsa, solgun kırmızı ışıklı olanlarını tercih edin.

- Erken yatarak vücut hücrelerini yenileyen melatonin hormonunun tam salgılanmasını sağlayın.

- Televizyon karşısında uyumayın.

- Gece yatma vaktinde çalışmayın.

- Vişne, lahana, badem gibi melatonin açısından zengin besinler tüketin.