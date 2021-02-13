'Karanlık'ta birbiri ile karıştırdılar! Oda Tv'nin haberi 'Kabak' çıktı

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İslami hususlardan bihaber karanlık Oda, AK Parti'li Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi eleştirmek isterken kendisini rezil etti.

Şehri temsil eden kabak satış ofisi yaptılar

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, Gar Meydanı'na şehri temsil eden bir kabak satış ofisi kurdu. Buraya temsili bir kabak da ekleyen Başkan Yüce, yaptığı çalışmayı şöyle anlattı:

"Her şehrin bir marka ürünü, marka değeri vardır ve şehirler bu ürünlerle bağdaştırılır. Şehrimizde birçok yöresel ürün yetişse dahi en çok kabak ile şehrimizin ismi bağdaşmış durumdadır. Bu doğrultuda şehrimizin marka değerini tanıtıma katkı sunacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. BELPAŞ marifetiyle gerçekleştireceğimiz kabak motifli satış ofisimiz ile vatandaşlarımızın rahatça kabak alışverişi yapabileceği, birçok kabak tatlısı çeşidini bulabileceği ve hatıra fotoğrafları çekilebileceği bir alan oluşturuyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacak ve satış ofisimizi Sakaryalıların hizmetine sunacağız."

'Bilmemek değil öğrenmemek ayıp'

Başkan Yüce'nin Sakarya'ya kazandırdığı bu çalışma Oda Tv tarafından 'heykele kızıyorlardı, bu heykeli diktiler' başlığıyla haberleştirildi. Kısıtlı İslami bilgiye sahip karanlık Oda, 'bilmemek değil öğrenmemek ayıp' düsturuyla hareket etmek yerine hiçbir araştırma yapmadan Sakarya'da belediye tarafından yapılan temsili kabak figürünü hedef aldı.

İslam'a göre heykelin hükmü

Hadis-i Şerif kaynaklarına göre, canlılara ait olan her türlü gölgeli heykel ile gölgesiz suretler İslam'da haram kılınmıştır. Buhari'den nakledilen bir Hadis-i Şerif'te şöyle buyrulur:

"Kıyamet günü bu suretleri yapanlara; yaptığınızı canlandırınız denilecektir."

Efendimiz (SAV), Hz. Aişe annemize şöyle buyurdu

Muslim'den nakledilen bir başka Hadis-i Şerif'te ise Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) ile eşi Hz. Aişe annemiz arasında şu diyalog geçmiştir:

"Hazreti Aişe bir gün resimli bir yastık satın aldı. Peygamber (sav) dışardan yastığı görünce içeri girmedi. Kapının önünde ayakta kaldı. Hazreti Aişe (ra) da onun yüzündeki memnuniyetsizliği anladı ve şöyle dedi:

- Yâ Resûlullah! Allah ve O'nun Resulüne tövbe ediyorum, günahım nedir?

Peygamber (sav) ona cevaben buyurdu ki:

- Yastıktır!..

Hazreti Aişe:

- Üzerine oturup yaslanasın diye senin için satın aldım.

Peygamber (sav) buyurdu ki:

- Resim yapanlara azab verilecek, yaptığınızı canlandırınız denilecektir. İçinde resim bulunan eve melekler girmez."

Cansız varlıklar caiz

Ancak bu hüküm cansız varlıklar için geçerli değildir. İmâm Nevevî, gölgeli heykel ve gölgesiz suretlerden olan; dağ, deniz, ağaç ve bütün cansız mahlûkların resmini yapmak ve yaptırmak caizdir. Öte yandan Heykel ve resim hususunda tüm mezhep imamları fikir birliğinde olmuşlardır.