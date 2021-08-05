Karanlık zihniyet kutsala saldırmaya devam ediyor
Kabataş yalanının mimarlarından yazar Elif Çakır'ın geçtiğimiz günlerde başörtüsünü çıkarması laik mahalleye de malzeme oldu. Başörtüsü düşmanlığını ilerleten Zafer Arapkirli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı.
Her fırsatta kutsala saldıran zihniyet boş durmuyor. Zafer Arapkirli, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı çirkin paylaşımlarla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldı.
Kabataş yalanının mimarlarından yazar Elif Çakır'ın başörtüsünü çıkarması üzerinden algı operasyonu yapan Zafer Arapkirli attığı tweette, "Başını açın açana, Elif'ten sonra Ali de açmış." diyerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile alay etmeye kalktı.