Karanlık Odatv'den 'yok artık' dedirten algı operasyonu!

Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi bazı Batı aşıkları medya kuruluşlarını rahatsız ediyor.

Türkiye'nin yararına olan birçok şeyi eleştirerek algı operasyonlarına imza atan karanlık Odatv bu kez koronavirüse karşı alınan tedbiri hedef aldı.

Trabzon'daki koronavirüs ile bağlantılı kişilerin bulunduğu evlere afiş yapıştırılma kararı sonrası karanlık Odatv, söz konusu gelişmeyi 'Tartışma yaratacak koronavirüs kararı... Virüse yakalananların yaşadıkları yer afişe edilecek' başlığı ile duyurdu.

Koronavirüse yakalanan kişilerle teması kesecek olan uygulama, birçok kişi tarafından destek görürken karanlık Odatv, alınan tedbir kararını skandal bir şekilde haberleştirdi.

Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı

Trabzon İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs pandemisi için tedbirler alınmasına yönelik toplantıda alınan kararlar açıklandı.

Alınan kararlar kapsamında il sınırları içerisinde ev, bina ve sitelerde kovid-19 vakaları çıkması durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan afişlerin duvarlara yapıştırılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Koronavirüs (Kovid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir. Gerekli olması durumunda ilave kararlar alınmaktadır.

Bu kapsamda; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’muzca alınan karar doğrultusunda;

İlimizde son günlerde kovid-19 vaka sayılarının hızlı artış göstermesi, beraberinde, yatan hasta sayısının artması nedeniyle, toplum sağlığını koruma, bulaştırıcılığı en aza indirme, takiplerin efektif yapılabilmesi için; ev, bina ve sitelerde kovid-19 vakaları çıkması durumunda, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve ekte görselleri dijital ortamda gönderilen afiş ve sticker’ların kullanılmasına, bu afiş ve sticker’ların izolasyon tedbiri sona ermeden önce koparılmamasına,



Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idarî işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adlî işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmek üzere kaymakamlıklara iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”