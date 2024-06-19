Karanlık Odatv'den dev kampanya! 1 değil, 2 değil, tam 3 yalan!

Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un 5 makam aracı olduğu, Galatasaray Üniversitesi’ne rektör olarak atanmak isteyip reddedildiği ve “hukukçu” olmadığı iddialarının yer aldığı Odatv haberi yalan çıktı. Odatv, yalanı tekziple kabul etti.

Muhalif medya yalandan beslenmeye devam ediyor.

Sözcü gazetesi yazarı Soner Yalçın’ın sahibi olduğu ve MİT mensubunun kimliğini deşifre ettiği için 4 yıl erişim engelli olarak kaçak yayın yapan Odatv haber sitesi, yalan haberlerine bir yenisini daha ekledi.

Odatv’de yayınlanan “Erdoğan reddetti... Şentop kederli.. Konu: Galatasaray” başlıklı haberin baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı.

Hürrem Elmasçı adlı ‘troll’ tarafından yayınlanan yazının temelini oluşturan, “eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a 5 makam aracı tahsis edildiği”, “Şentop’un hukukçu olmadığı”, “Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünü talep ettiği” iddialarının hiçbirinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yalanlarla başlayan yazının, tekzip metnindeki doğrularla noktalanması manidar karşılandı.

1 DEĞİL, 2 DEĞİL, 3 DEĞİL, 5 MAKAM ARACI!

Odatv'de "Hürrem Elmasçı" sahte ismiyle kaleme alınan haberde eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop aleyhinde şu iddialara yer verildi

“AK Parti kulislerinden gelen iddialara göre bu kişinin asıl gayesi Galatasaray Üniversitesi’ne girmekmiş… Mevcut pozisyonunun yanı sıra, sık sık ziyaret ettiği gönlündeki aslan Galatasaray Üniversitesi’ne girme gayesi, hatta rektör olmak istiyormuş… Lakin yaptığı çıkışlar, bu hedefine ulaşmasını epey gerilere attı.”

“İkincisi, yine AK Parti koridorlarında konuşulan bilgilerden bu da, kendisini hukukçu olarak tanıtsa da asıl mesleğinin ‘hukuk tarihi’ olduğu yönünde…”

“Yakın zamanda onaylanan tasarruf tedbirleri sonrası adına tahsis edilen araçlarda bir azalma olmayan kim dersiniz… Adına tahsis edilen tam 5 araç olduğunu duydum, kulislerde de konuşulan konuların başında geliyor bu… Tasarruf tedbirleri açıklandıktan sonra hiçbirine dokunulmayan mini filo…”

Yazıda şu sorular sıralandı:

TBMM eski Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a tahsisli kaç araba var…

Sayın Şentop’un hukuktaki uzmanlığı gerçekte hangisi…

Galatasaray Üniversitesi’ne rektör olma fikri nereden çıktı…

1 DEĞİL, 2 DEĞİL, 3 YALAN

Odatv’deki haberin hemen ardından Mustafa Şentop, avukatı Yaşar Baş aracılığıyla bir tekzip gönderdi. Odatv’de yayınlanan yalan haberin son kısmında yayılanan tekzip metninde Şentop hakkındaki iddiaların tamamı yalanlandı.

Buna göre;

Prof. Dr. Mustafa Şentop’a tahsisli 5 araç bulunmuyor. Sadece 1 aracı var.

Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray Üniversitesi Rektörü olarak atanmayı hiçbir zaman istemedi.

Şentop, eski bir öğretim üyesi olarak kanunların kendisine tanımış olduğu hak olan “herhangi bir üniversitede profesörlük kadrosuna dönme” imkânını da kullanmadı.

Prof. Şentop’un akademisyenlik yaptığı Hukuk Tarihi, “Tarih” alanında değil, “Kamu Hukuku” alanında bir anabilim dalı.

İşte o tekzip metninden öne çıkanlar:

“-Müvekkilime 5 adet araç tahsis edildiği iddiası su katılmamış bir yalandır. Müvekkilim TBMM 29. Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, TBMM Başkanlığı tarafından önceki TBMM Başkanlarına tahsis edilen sayıda yani 1 (bir) adet araç tahsis edilmiştir.

- Müvekkilimin, Galatasaray Üniversitesi Rektörü olarak atanmak istediği iddiası da yalandır. Müvekkilimin böyle bir talebi, hiçbir zaman ve hiçbir surette, asla vaki olmamıştır. Müvekkilim Prof.Dr.Mustafa Şentop Cumhurbaşkanımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve halen bu görevini sürdürmektedir. Müvekkilimin, Sayın Cumhurbaşkanımızla farklı zamanlarda farklı vesilelerle görüşmeleri olmakla birlikte, bunların hiçbirinde hiçbir görev talebinde bulunmamıştır; TBMM Başkanlığı yapma onurunu taşıyan bir kişi olarak, herhangi bir idari görev almanın uygun olmayacağına inanmaktadır. Ayrıca müvekkilim, eski bir öğretim üyesi olarak kanunların kendisine tanımış olduğu bir hak olan herhangi bir üniversitede profesörlük kadrosuna dönme imkânını da aynı mülahazayla kullanmamıştır.

- Müvekkilim Prof. Dr. Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda bir akademisyen olarak 18 yıldan fazla süreyle görev yapmıştır. Bu göreviyle onur duymakta ve gerek olduğu zamanlarda da çeşitli vesilelerle dile getirmektedir. Akademik konulara ilgisi olan herkesin bildiği ve ilgi duyan herkesin kolayca öğrenebileceği gibi; Hukuk alanındaki lisansüstü öğretim çalışmaları Özel Hukuk ve Kamu Hukuku olmak üzere temelde iki alanda yürütülmektedir. Bu çerçevede Hukuk Tarihi, Kamu Hukuku alanında yer alan bir Anabilim Dalıdır. Yani Tarih alanında bir anabilim dalı değil, Kamu Hukuku alanında bir anabilim dalı olup, akademik anlamda bir tarih alanı değil; hukuk alanı, Kamu Hukuku alanıdır. Hukuk Tarihi anabilim dalının temel akademik çalışmaları, Kamu Hukuku Bölümünde sürdürülmektedir.