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Gündem Karanlık Odatv'den büyük rezillik
Gündem

Karanlık Odatv'den büyük rezillik

Muhalif kesimin sözcülüğüne savunan Karanlık Odatv, her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor. Son olarak Hollanda'da genelevlerin taşınmasını haberleştiren Odatv, 'Seks turizmine darbe vuracak genelev kararı' başlığını attı. Ahlaksızlığa turizm, ahlaksızlıkları yapanlara ise işçi diyen Odatv adeta zıvanadan çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 14:43:00 -
Karanlık Odatv'den büyük rezillik

Hollanda'nın başkenti olan Amsterdam'da bulunan ve bütün ahlaksızlıklara ev sahibi yapan “Red Light” adlı bölgesindeki genelevlerin yakın zamanda taşınması bekleniyor.

Konuyla ilgili Amsterdam Meclis Üyeleri, “Red Light” bölgesindeki genelevlerin şehir merkezine uzak bir yere taşınması konusunda bir oylama yaptı ve taşınma işlemi gerçekleşecek.

Söz konusu olayı haberleştiren karanlık odaların maşası Odatv ise skandal ifadelere imza attı.

Odatv, 'Seks turizmine darbe vuracak genelev kararı' başlığı ile tepki çeken bir manşet yaptı. Haberde her türlü pisliğin kol gezdiği bölge için turizm diyen Odatv, 'Amsterdam’daki derneklerin, bu kararın seks işçilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti' ifadeleriyle ahlaksızlıkları yapan kadınlara işçi yakıştırması yaptı.

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