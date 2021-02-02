Karanlık Odatv'den büyük rezillik

Hollanda'nın başkenti olan Amsterdam'da bulunan ve bütün ahlaksızlıklara ev sahibi yapan “Red Light” adlı bölgesindeki genelevlerin yakın zamanda taşınması bekleniyor.

Konuyla ilgili Amsterdam Meclis Üyeleri, “Red Light” bölgesindeki genelevlerin şehir merkezine uzak bir yere taşınması konusunda bir oylama yaptı ve taşınma işlemi gerçekleşecek.

Söz konusu olayı haberleştiren karanlık odaların maşası Odatv ise skandal ifadelere imza attı.

Odatv, 'Seks turizmine darbe vuracak genelev kararı' başlığı ile tepki çeken bir manşet yaptı. Haberde her türlü pisliğin kol gezdiği bölge için turizm diyen Odatv, 'Amsterdam’daki derneklerin, bu kararın seks işçilerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti' ifadeleriyle ahlaksızlıkları yapan kadınlara işçi yakıştırması yaptı.