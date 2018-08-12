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Karanlık odaklar suyu bulandırmak istiyorlar

Finansal Kurumlar Birliği tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile toplantı yapılacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

12 Ağustos 2018 Pazar 10:07
Karanlık odaklar suyu bulandırmak istiyorlar

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Finansal Kurumlar Birliği’nce, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile toplantı yapılacağı yönündeki haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Finansal Kurumlar Birliği’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin güçlü finans yapısının temelini oluşturan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ülkemizde faaliyet gösteren bankaların ve bankacılık dışı finans kesiminin temsilcilerini toplantıya çağırdığını iddia eden haberlerin tümü asılsızdır. Finansal Kurumlar Birliği olarak Türkiye ekonomisine olan desteğimiz sürmekle birlikte, tüm üyelerimizle ekonomimize değer katan çalışmalarımıza hiçbir aksaklık olmadan var gücümüzle devam ediyoruz.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 10:07
  1. Türkiye Bankalar Birliği
  2. Finansal Kurumlar Birliği
  3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

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