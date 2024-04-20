  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Belediyeyi alan CHP’de işçi kıyımı! Akrabalara yer açılıyor Ekmeğinden edilen işçi kendini yakıyordu

Ekrem İstanbul’u borca boğuyor

8 katlı AVM'de yangın paniği!

Tarihi gelişme! Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını dünyaya duyurdular

DEM Partililer, Başkan Erdoğan ve Mustafa Kemal'e küfretmişlerdi... Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi!

PKK ile çok haşır neşir oldular artık isimleri dillerinden düşmüyor! CHP’de skandal Cemil Bayık gafı!

‘İnce’ kumpasa ballı koltuk

CHP'de düğmeye basıldı: Özel ve İmamoğlu kendilerine muhalif olanları ihraç ediyor!

CHP ile DEM’lenenler, terör örgütü PKK marşını okudular! İhanetin heykelini diktiler

Uğur Dündar ve Metin Akpınar rezaletinde yeni perde ‘Sadece 4 mü sanıyorsunuz? Az kaldı, az...’
Gündem Karanlık ‘Odacılar’ çökertildi! O ismin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı
Gündem

Karanlık ‘Odacılar’ çökertildi! O ismin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 17:39:00 -

Batman merkezli 8 ilde "Mahzen-30" operasyonlarında "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının desteğiyle Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Batman merkezli Adana, Aydın, Mersin, Hakkari, Van, Mardin ve İzmir'de eş zamanlı "Mahzen-30" operasyonları düzenlendi.

 

Operasyonlarda, elebaşılığını firari durumdaki Doğan Güney'in yaptığı "Odacılar" olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden Yonca Onat'ın da aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı.

SAHTE KİRALIK BUNGALOV EV İLANLARIYLA 18 BİN 635 VATANDAŞI DOLANDIRDILAR

"Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, sosyal medya üzerinden sahte kiralık bungalov ev ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Zanlıların, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri önce yasal bahis platformlarındaki hesaplara, daha sonra bahisten kazanılmış gibi gösterip kendi banka hesaplarına aktararak paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları ve toplam 18 bin 635 vatandaşı mağdur ettikleri belirlendi.

MASAK ile koordineli yapılan çalışmalar sonucu, suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması kapsamında ilk belirlemelere göre, şüphelilere ait ve 34 milyon 530 bin lira değerinde işlem hacmine sahip 1283 banka hesabına el konuldu.

 

Operasyonlarda, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, sim kart, banka ve kredi kartı ile birçok dijital materyal ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!

Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gereken yapıldı Kendisini polis olarak tanıtan maganda yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gereken yapıldı Kendisini polis olarak tanıtan maganda yakalandı

Gündem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Gereken yapıldı Kendisini polis olarak tanıtan maganda yakalandı

Bakan Ali Yerlikaya az önce üzen haberi verdi! Maalesef 12 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya az önce üzen haberi verdi! Maalesef 12 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı

Gündem

Bakan Ali Yerlikaya az önce üzen haberi verdi! Maalesef 12 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı

Bakan Ali Yerlikaya, "Aman dikkat" diyerek uyardı! Flaş açıklama! Geceleri de devrede
Bakan Ali Yerlikaya, “Aman dikkat” diyerek uyardı! Flaş açıklama! Geceleri de devrede

Gündem

Bakan Ali Yerlikaya, “Aman dikkat” diyerek uyardı! Flaş açıklama! Geceleri de devrede

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23