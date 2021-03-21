Karanlık Oda TV'den skandal Gergerlioğlu yalanı! Namazla alakası olmayanların din istismarı
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında bekleyişini sürdürdüğü TBMM'de gözaltına alınması ile solak cephe yine olayı farklı yönlere çekmek için düğmeye bastı. Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması sonrası namazla bu zamana kadar hiç alakası olmayan Oda TV, bu işlemin HDP'li Gergerlioğlu'nun abdest aldığı sırada gerçekleştiği yalanını ortaya attı.
TBMM Genel Kurulunda, hakkında "terör propagandası yapmak" suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah gözaltına alındı.
Yasadışı eylemi sonlandırmak üzere Meclis kampüsüne gelen polis ekipleri, milli iradeye kafa tutan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu gözaltına almak üzere havanın aydınlanmasıyla harekete geçti.
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bulunduğu alana gelen polis ekipleri Gergerlioğlu'nu olduğu yerden çıkararak gözaltına alma işlemini gerçekleştirdi.
Namazla alakası olmayan, yeri geldiği zaman ibadet etmeyi ve Müslümanların tüm hareketlerini yobazlık olarak haberlerinde servis eden Oda TV'nin bu skandal haberi yapması aslında amaçlarının çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.