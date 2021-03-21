Karanlık Oda TV'den skandal Gergerlioğlu yalanı! Namazla alakası olmayanların din istismarı

TBMM Genel Kurulunda, hakkında "terör propagandası yapmak" suçundan kesinleşen mahkeme kararının okunmasının ardından milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu bu sabah gözaltına alındı.

Yasadışı eylemi sonlandırmak üzere Meclis kampüsüne gelen polis ekipleri, milli iradeye kafa tutan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu gözaltına almak üzere havanın aydınlanmasıyla harekete geçti.

Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bulunduğu alana gelen polis ekipleri Gergerlioğlu'nu olduğu yerden çıkararak gözaltına alma işlemini gerçekleştirdi.

Namazla alakası olmayan, yeri geldiği zaman ibadet etmeyi ve Müslümanların tüm hareketlerini yobazlık olarak haberlerinde servis eden Oda TV'nin bu skandal haberi yapması aslında amaçlarının çok farklı olduğunu gözler önüne serdi.