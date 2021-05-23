Karanlık Oda TV ile birbirinize çok yakıştınız! Milliyetçi geçinen Sadettin Tantan'dan akla ziyan sözler

Milliyetçi geçinen Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, Libya'da görev sırasında şehit düşen MİT mensuplarını deşifre eden ve şehidin mezarının fotoğrafı üzerinden şehitleri itibarsızlaştıran korsan haber sitesi karanlık Oda TV'ye konuştu.

Casusluktan yargılanan haber sitesi görünümlü provokasyon bülteni Oda TV'ye demeç veren Tantan, AK Parti hükümeti döneminde terör örgütü PKK/KCK'nın ve suç örgütlerinin güçlendiği hezeyanında bulundu.

Terör örgütü PKK'ya nefes dahi aldırmayan ve son olarak örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Nurettin Sofi’yi etkisi hale getiren kahraman Mehmetçik'in başarılı operasyonlarını görmezden gelen Tantan dünyadan bihaber olduğunu ortaya koydu ve akla ziyan şu ifadeleri kullandı:

"Siyasi zihniyet, siyasi tercih iktidara geldiği günden bu yana hatta belediye başkanlığından itibaren de bakılabilir kendi burjuvazisini yaratmak için devletin her türlü imkanlarını kullandı. Bu süreçte cemaatler ve PKK/KCK'nın güçlendiği gibi örgütlü suçun derebeyleri de ortaya çıktı."

Kendi bakanlık döneminde Türkiye uyuşturucu ticareti mafya babalarından geçilmezken utanıp sıkılmadan, bugün bir iki kişinin dolaylı iddiaları üzerinden AK Parti yönetiminin mafya ile işbirliği yaptığını iddia eden Tantan'ın pişkinliği "bu kadar olmaz" dedirtti.

Son yıllarda zehir tacirlerine vurulan darbeyi de görmezden gelen ve kendi partisi tarafından 2000 yılında bakanlık koltuğundan alınarak kapının önüne konulan Tantan şunları kaydetti:

"Özelikle Afganistan'dan gelen eroin ve bi taraftan da Kolombiya ve Panama'dan gelen kokain. Bir taraftan da bunlar ortaya çıktı. Geçmişten bugüne kadar menfaat zincirindeki gerek siyasette, gerek bürokraside, gerekse de iş adamı kisvesi altında bulunmuş kirli ve kimliksiz bu ortaya çıkan isimler devletin arşivlerine yabancı değil."