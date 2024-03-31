Karanlık Oda kural tanımadı! YSK yasağına rağmen CHP borazanlığı

Yerli ve milli medyasının gür sesi Akit’in, kentleri 5 yıl boyunca yönetecek yerel yöneticilerin belirleneceği seçim öncesi yaptığı “Sağlam adamlara oy verelim” uyarısını bağlamından koparıp, YSK’nın açıkladığı seçim yasaklarını ihlal ettiği iftirasını atan karanlık Oda, kural tanımadı. CHP’nin propaganda aracı Oda TV; YSK’nın, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 31'inci maddesinde belirlenen yayın yasaklarına rağmen sözde “anket” adı altında CHP’nin adaylarının P&R’ını yaptı.

Sözde seçim sonrası “biz bildik” diyecek olan anket şirketlerinin sonuçlarının derlendiği ve seçmeni son günde manipüle etmeye yönelik haberde CHP’nin adaylarının parlatılması dikkat geçti.

Oda TV yasağa rağmen anket sonucu paylaştı

Siyasi reklam, seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması ve anket sonucu paylaşılması yayın yasağını ihlal kapsamında sayıldığı halde gemi azıya alan ve kural tanımayan Oda TV, manşetten anket sonuçlarını paylaşarak yasakları ihlal etti.

Daha önce illegal faaliyetleri yüzünden defalarca kapatılan ve CHP’nin arka bahçesi gibi hareket eden Oda TV, kural ve kanun tanımayan haberinde şu ifadelere yer verdi :

“31 Mart yerel seçimlerinde anketlerin sonuçları merak konusu oldu. Vatandaşlar hangi adayın önde olduğunu araştırırken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki sonuçlar merak konusu oldu. Odatv 3 büyük il ile ilgili anket sonuçlarını derledi.”

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Oda TV’nin şark kurnazlığı, fondaş medyanın ilkesizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.